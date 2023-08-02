Вот что произойдёт с медпомощью в РФ c 1 сентября: невероятные перемены

С 1 сентября за некоторые, ранее бесплатные медицинские услуги, россиянам придется заплатить. Согласно новому постановлению правительства, теперь с россиян смогут взимать деньги за: неотложную помощь при внезапных острых заболеваниях и обострении хронических, если это не угрожает жизни; индивидуальное медицинское наблюдение, если показаний для этого нет; обследование и госпитализацию не по назначению врача, а по собственному желанию; назначение лекарств не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также за те, которые не были закуплены стационаром за счёт бюджета; медицинские изделия и лечебное питание, которые не были закуплены за счёт бюджета; анонимную медицинскую помощь.