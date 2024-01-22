Жителя Новокузнецка задержали за госизмену

Мужчина переводил деньги ВСУ «в целях приобретения военного снаряжения». Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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