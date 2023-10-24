«РУСАЛ» приобретет 30% акций китайской HWNM за $266,89 млн

«РУСАЛ» приобретет 30% акций китайской Hebei Wenfeng New Materials (HWNM), владеющей глиноземным заводом, за 1,911 млрд юаней или 266,89 млн долларов, следует из сообщения компании на Гонконгской фондовой бирже.
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