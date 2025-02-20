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ХАМАС передал Израилю тела четырех заложников: среди них дети 2 и 5 лет

ХАМАС передал Израилю тела четырех заложников: среди них дети 2 и 5 лет

Передача тел погибших заложников произошла при участии международного Красного Креста.20 февраля ХАМАС передал представителем международного Красного Креста тела четырех заложников.

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