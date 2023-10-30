Позиции и склад ВСУ были уничтожены утром на Правобережье Херсонщины

Удары по позициям украинских боевиков были нанесены силами ВКС России.Новостной телеграм-канал "Днепровский рубеж" сообщает, что ВКС России нанесли авиационные удары по позициям ВСУ на Правобережье Херсонской области.
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