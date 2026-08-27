Под «Ноевым ковчегом» в Турции нашли аномалии и загадочные слои

Исследователи обнаружили под формацией Дюрупинар в Турции необычные структуры и отдельные слои. Этот объект давно связывают с предполагаемым местом нахождения Ноева ковчега, однако его происхождение остается предметом споров.
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