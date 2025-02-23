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Бежавшая от ЛГБТ в Россию пара американцев лишилась миллионов и застряла в Иваново, деньги доверили сыну пастора местной баптистской церкви

Бежавшая от ЛГБТ в Россию пара американцев лишилась миллионов и застряла в Иваново, деньги доверили сыну пастора местной баптистской церкви

Бежавшие от ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) Супруги Лео и Шантель Хэер (Leo Lionel Haer и Chantel Felice Haer) из США лишились миллионов рублей и застряли в городе Иваново без собственного жилья.

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Комментарии
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ТБ
Татьяна Бут
Обиднее всего получить удар от того, кому больше всего доаеряешь.
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14 час.
Eduard
Преступность есть везде,
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14 час.
Eduard
Вон в США 300 миллиардов якобы дали Украине,но оказалось их перехватили часть в Америке же ! При этом Украина должна 300 миллиардов,как вам такое?
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14 час.
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