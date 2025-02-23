Бежавшая от ЛГБТ в Россию пара американцев лишилась миллионов и застряла в Иваново, деньги доверили сыну пастора местной баптистской церкви

Бежавшие от ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) Супруги Лео и Шантель Хэер (Leo Lionel Haer и Chantel Felice Haer) из США лишились миллионов рублей и застряли в городе Иваново без собственного жилья.
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