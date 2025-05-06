Обвинял Россию, насиловал дочь. Экс-репортер Bellingcat* покончил с собой

Влиятельный журналист и бывший сотрудник издания Bellingcat покончил с собой после приговора за сексуальное насилие над собственной дочерью в марте 2022 года, как явствует из нового репортажа независимого голландского журналиста Эрика Ван де Бека.
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