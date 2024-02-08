Президент федерации карате Петербурга Конева погиб в результате несчастного случая

Названа причина смерти и обстоятельства. В Санкт-Петербурге скончался глава ивной федерации каратэ города Виталий Конев, передают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета по физической культуре и спорту.
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