Росавиация сообщила о высокой востребованности авиаинженеров и авиадиспетчеров

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Авиаинженеры и авиадиспетчеры в России пользуются высокой востребованностью, сообщил "НЬЮМ ТАСС" глава Росавиации Дмитрий Ядров на полях ВЭФ.
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