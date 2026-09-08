Кандидатов от «Яблока» могут снять с выборов за демонстрацию экстремистских символов

Если суд признает кандидатов в депутаты от «Яблока» Константина Киселева и его коллег виновными в демонстрации экстремистской символики, они могут лишиться пассивного избирательного права.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Администрация Тра...
- АС Медведев: не надо...
- Медведев: не надо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым