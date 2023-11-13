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42 школы сахарного диабета начнут работу в Новосибирской области в следующем году

42 школы сахарного диабета начнут работу в Новосибирской области в следующем году

Развитие сети школ сахарного диабета и обеспечение сельских медицинских учреждений диагностическим оборудованием для выявления и контроля заболевания: Новосибирская область активно включилась в реализацию федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

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