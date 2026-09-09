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Сенатор Жамсуев предложил ввести меры поддержки для многодетных чиновников в Забайкалье

Сенатор Жамсуев предложил ввести меры поддержки для многодетных чиновников в Забайкалье

«Давайте чиновников, кто имеет трёх и более детей, поддерживать» — с таким предложением выступил сенатор от Забайкальского края Баир Жамсуев на втором региональном форуме «Моя земля — моя семья».

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