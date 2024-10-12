Ортопед-травматолог Карданов: артроз может стать следствием длительного артрита

Артрит и артроз – болезни, связанные с нарушением функции суставов. Чем отличаются и как проявляются заболевания, есть ли разница в лечении этих недугов и существуют ли способы полного сохранения здоровья суставов - во Всемирный день борьбы с артритом "Газете.