Ортопед-травматолог Карданов: артроз может стать следствием длительного артрита

Артрит и артроз – болезни, связанные с нарушением функции суставов. Чем отличаются и как проявляются заболевания, есть ли разница в лечении этих недугов и существуют ли способы полного сохранения здоровья суставов - во Всемирный день борьбы с артритом "Газете.
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