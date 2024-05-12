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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рублев в матче с Гироном выиграл розыгрыш, сидя отбив мяч на сторону соперника

Андрей Рублев обыграл Маркоса Гирона во втором круге «Мастерса» в Риме – 5:7, 6:4, 7:5. Американец взял первую партию с четвертого сетбола.

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