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The Eurasia Daily news agency

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Tusk does not want to sow panic: Reactive "Geraniums" scared Warsaw

Tusk does not want to sow panic: Reactive "Geraniums" scared Warsaw

Donald Tusk is waiting for the spread of the Ukrainian conflict to the territory of Poland. The Prime minister of the country stated this at a briefing at the State Security Center, the radio station RMF24 reports.

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