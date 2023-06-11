Аргументы недели

98 688 подписчиков

Сенатор Пушков призвал к ответным мерам против Канады, решившей конфисковать и передать Украине российский Ан-124

Сенатор Пушков призвал к ответным мерам против Канады, решившей конфисковать и передать Украине российский Ан-124

Представитель Совета Федерации Алексей Пушков призвал к ответным мерам против Канады, которая приняла решение конфисковать и передать Украине российский военно-транспортный самолет Ан-124.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх