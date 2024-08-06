Валерий Вавилов

Одним словом-издец америке! 20 тысяч безработных больше прогнозов- апокалипсис для всего населения земли. Надо помочь полосатикам- всех ценных специалистов с блек жопой к хехемону. Раньше всех провидцев сажали на кол, и это очень помогало в построение прогнозов- изданул, не сошлось- на кол. Жаль что в РФ не останется ни одного анал-литика, но думаю, что страна не заметит потерю героя.