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Биржи и «крипта» рухнули. Мировой кризис начался, что делать россиянам?

Биржи и «крипта» рухнули. Мировой кризис начался, что делать россиянам?

Вчера 6,4K прочитали Биржи разных стран падают одна за другой: акции российских, японских, американских, турецких компаний и котировки криптовалют резко снижаются.

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Комментарии
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Валерий Вавилов
Одним словом-издец америке! 20 тысяч безработных больше прогнозов- апокалипсис для всего населения земли. Надо помочь полосатикам- всех ценных специалистов с блек жопой к хехемону. Раньше всех провидцев сажали на кол, и это очень помогало в построение прогнозов- изданул, не сошлось- на кол. Жаль что в РФ не останется ни одного анал-литика, но думаю, что страна не заметит потерю героя.
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