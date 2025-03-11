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Украинские войска обстреляли ДНР: 47 боеприпасов за сутки, двое пострадавших

Украинские войска обстреляли ДНР: 47 боеприпасов за сутки, двое пострадавших

За последние сутки украинские войска 11 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 47 боеприпасов на горловском направлении.

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