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Watch: Horse escapes New Mexico parade, runs through Santa Fe

Police in New Mexico teamed up with professional cowboys to wrangle a horse that fled while awaiting the start of a parade in Santa Fe.

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