Tasnim: Россия отправит на поиски Раиси два самолета, вертолет и 50 спасателей

Президент РФ Владимир Путин отдал поручение Россия отправит два самолета, вертолет, а также 50 спасателей на помощь в поисках места аварии вертолета с президентом Исламской Республики Эбрахимом Раиси на борту, сообщил советник российского президента Игорь Левитин в ходе разговора с вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером.