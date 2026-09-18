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Культурология.рф

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История и археология: Как сестры из Черногории породнились с Романовыми, и Почему многие считали, что все беды России – от них

История и археология: Как сестры из Черногории породнились с Романовыми, и Почему многие считали, что все беды России – от них

Дочери черногорского короля Николы Первого прославились на всю Российскую империю. Они сумели не только породниться со знаменитой династией Романовых, но и имели большой вес при дворе.

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