Расшифровкой «черных ящиков» рухнувшего самолета вблизи Актау займется Бразилия

В соответствии со стандартами Приложения 13 Чикагской конвенции, государство, проводящее расследование, обеспечивает считывание записей бортовых самописцев и принимает решение о выборе страны для считывания и расшифровки черных ящиков.
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