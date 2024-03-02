Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области

Глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в своем Telegram-канале, что в ночь на субботу, 2 марта, в результате взрывов ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области получили повреждения.
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