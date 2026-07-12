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Месси провел 8 матчей плей-офф ЧМ подряд с результативными действиями. Серия длится с 2018-го, у Лео 13 (7+6) очков на этом отрезке

Матч 1/4 финала чемпионата мира против Швейцарии (3:1, экстра-таймы) стал восьмой игрой плей-офф чемпионата мира подряд, в которой форвард сборной Аргентины  Лионель Месси отличился результативным действием.

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