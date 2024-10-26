Более 200 человек пришли проститься в Коркине с убитой таксисткой

ИЗВЕСТИЯ Свыше 200 человек пришли проститься с Еленой Манжосовой, убитой 23 октября в Коркинском муниципальном районе Челябинской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
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