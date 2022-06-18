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Сахар, сливки и сметана: с чем есть свежую клубнику

Сахар, сливки и сметана: с чем есть свежую клубнику

Свежую клубнику, иногда откровенно кисловатую, многие едят со сметаной и сахаром. Полезно ли такое сочетание?СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Сахар, сливки и сметана  с чем есть свежую клубнику? Добавлять к клубнике что-то жирное и сладкое любят не только в России.

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