Свежую клубнику, иногда откровенно кисловатую, многие едят со сметаной и сахаром. Полезно ли такое сочетание?СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Сахар, сливки и сметана  с чем есть свежую клубнику? Добавлять к клубнике что-то жирное и сладкое любят не только в России.