Iran War 3.0: Where Did This All Go Wrong? Authored by Alastair Crooke When the US Navy, in co-ordination with Qatar and Oman, tried to slip a convoy of four vessels through the Strait of Hormuz, via Omani waters, last Tuesday night – rather than pass via Iran’s officially approved route – Trump may have imagined (or been told) that with the massive funeral for the late Supreme Leader Ali Khamenei under way, that Iran would not react as the US Navy attempted to force open an American corridor.
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