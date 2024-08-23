Раскрыты личности пострадавших при захвате колонии в Волгоградской области

Раскрыты личности пострадавших при захвате колонии №19 в Волгоградской области. Ими оказались начальник колонии Андрей Девятов, сотрудники Роман Пономарев, Юрий Маврин и Алексей Лыгин, а также заключенный Александр Бойко.