Идет уже спор, куда конкретно ударить по Нидерландам. Гурулев - за ядреный удар

Третья мировая ядерная война всё ближе. Раньше, понятное дело, военные обсуждали многие варианты. Теоретизировали, считали. Но это не выносилось на публику. А сейчас в СМИ бравада, как со стороны запада, так и с нашей. Эскалация идет. Обострение. Хватит ли мужества, после таких Staredown - остановиться и не навалять противнику...

Владимир Терентьев

"...Не скрывая ненависть и злость, Точат клюв стервятники из НАТО. Им Россия - словно в горле кость, Словно прыщ на лбу - наш мирный атом. Наша ширь распаханных полей И лесов нехоженые тропы, Словно шило в заднице у всей Маленькой зажравшейся Европы, Потому что здесь назло им всем, Украшая милые просторы, Во поле стоит наш «Тополь-М», Как апофеоз российской флоры. Он стоит, качаясь на ветру, Над согретым солнцем буераком, Только шум ветвей не по нутру Пресловутым натовским воякам. И они, как стая злых ворон, Что кружат в угоду мракобесу, Обложили нас со всех сторон, Угрожая миру и прогрессу. Мы, конечно, мирная страна, Но терпеть их силы нету больше. Развелось их всюду до хрена, В том числе - и в Чехии, и в Польше..."