В Перми запускают акцию «Елка желаний»

До 28 февраля пермяки смогут осуществить чью-то мечту.В холле Администрации губернатора Пермского края на улице Куйбышева, 14 установлена новогодняя елка, где каждый желающий может снять открытку и исполнить написанное на ней желание.
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