МРОТ в России превысит 22 тыс. рублей с 2025 года Ирэн ОрлонскаяВ ходе своего выступления Владимир Путин подчеркнул важность увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) к 2030 году до уровня не менее 35 тысяч рублей в месяц.