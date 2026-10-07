«Это самый большой риск на орбите». Спутники Starlink прислали кадры опасных сближений

В ролике камеры аппаратов фиксируют пролетающие мимо опасные объекты Starlink опубликовала кадры со спутников, на которых видны опасные сближения с другими объектами на низкой околоземной орбите.
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