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«Это самый большой риск на орбите». Спутники Starlink прислали кадры опасных сближений

«Это самый большой риск на орбите». Спутники Starlink прислали кадры опасных сближений

В ролике камеры аппаратов фиксируют пролетающие мимо опасные объекты Starlink опубликовала кадры со спутников, на которых видны опасные сближения с другими объектами на низкой околоземной орбите.

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