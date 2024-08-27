В Коптеве курьер обманула пенсионерку

Полицейские ОМВД по району Коптево пресекли мошенничество в отношении пенсионерки, сообщает пресс-служба УВД по САО, 90-летняя жительница района Коптево в течение года покупала продукцию в одной из столичных компаний, реализующей БАДы.
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