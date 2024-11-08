Песков: сообщения о планах Финляндии разместить базу дронов НАТО надо проверять

Информацию о планах Финляндии разместить базу разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Североатлантического альянса для сбора информации вдоль границы с Российской Федерацией необходимо проверять.
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