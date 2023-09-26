Среднеразмерный паркетник стал третьей моделью в линейке одного из новых суббрендов Chery, за последнее время появившихся на нашем рынке

Семейный внедорожник X70 Plus, дебютировавший сегодня в Москве, — новинка только для России. Практически в нынешнем виде кроссовер впервые был представлен на Пекинском автосалоне еще в сентябре 2020 года.
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