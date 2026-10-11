Зеленский выразил готовность провести выборы в случае 60-дневного перемирия с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов провести выборы в стране, если его российский коллега Владимир Путин согласится на 60-дневное перемирие.
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