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SUSANIN

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В Удмуртии после вспышки узелкового дерматита привили всё поголовье крупного рогатого скота

В Удмуртии после вспышки узелкового дерматита привили всё поголовье крупного рогатого скота

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на зональном совещании с руководителями Россельхознадзора, региональных органов управления АПК, ветеринарии округа, представителями бизнеса, отраслевых союзов и научных организаций обсудили обеспечение эпизоотической безопасности республики.

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