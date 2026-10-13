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Депутат Куринный: россияне в год могут вернуть до 19,5 тысячи рублей за лечение

Депутат Куринный: россияне в год могут вернуть до 19,5 тысячи рублей за лечение

Граждане России имеют возможность вернуть до 19,5 тыс. рублей в год в качестве налогового вычета за оплату обычного лечения, напомнил депутат Государственной думы Алексей Куринный.

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