Депутат Куринный: россияне в год могут вернуть до 19,5 тысячи рублей за лечение

Граждане России имеют возможность вернуть до 19,5 тыс. рублей в год в качестве налогового вычета за оплату обычного лечения, напомнил депутат Государственной думы Алексей Куринный.
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