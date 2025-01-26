Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Тамара Елисеева
    Россия такая богатая страна. А живём в нищете. Потому, как воруют , теперь уже миллиардами, а пенсию получаем мизерну..."А что, так можно...
  • леонид рыбаков
    ЧТОБЫ ДЕТИ СТАЛИ ЛОЯЛЬНЫЕ ПРОСТО ----ТЕ КТО РОДИЛИСЬ В РОССИИ В ДЕТСКИЕ ДОМА( и веру поменять ) ---ВСЕ КАК НА ТОЛЕРАН...Мухлеж с соцвыпла...
  • Ринат Ахметуллин
    Просто кто то делает, а кто то все спорит. В результате что нибудь просерят очередной раз."А что, так можно...

Мухлеж с соцвыплатами это тяжкая статья, за него нужно лишать мигрантов гражданства. Но что делать с 5-10 их детьми? Лишать тоже!

Мухлеж с соцвыплатами это тяжкая статья, за него нужно лишать мигрантов гражданства. Но что делать с 5-10 их детьми? Лишать тоже!

Анастасия Миронова Интересные дела происходят вокруг семей мигрантов, которые получили недавно жилищные сертификаты на приобретение жилья, почему-то оставив позади очередь из коренных жителей Подмосковья, которые годами ждут улучшения жилья.

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Комментарии
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людмила михайлик
Нашим не даём миллионы,а мигрантам даём,что за отношение к коренному населению, пусть они в сво воюют
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6 час.
Балу -
Меня абсолютно не должна волновать судьба их детей... Меня больше волнует судьба русских детей, которых чурбанята всячески пытаются гнобить при первой же возможности... А за чурбанят пускай голова болит у чурбанов, их породивших... Эти мрази знали на что шли и шли на это целенаправленно... Депортировать на хрен всю семейку с пожизненным запретом въезда на территорию России...
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4 час.
леонид рыбаков
ЧТОБЫ ДЕТИ СТАЛИ ЛОЯЛЬНЫЕ ПРОСТО ----ТЕ КТО РОДИЛИСЬ В РОССИИ В ДЕТСКИЕ ДОМА( и веру поменять ) ---ВСЕ КАК НА ТОЛЕРАНТНОМ ЗАПАДЕ ДЕТЕЙ РОЖДЕННЫХ В СТРАНЕ НЕ ОТДАЮТ  ..А ОСТАЛЬНЫХ НА РОДИНУ ИСТОРИЧЕСКУЮ . А РОДИНА ВИНОВАТА ЧТО ТАК ВОСПИТАЛА РОДИТЕЛЕЙ - ВОТ И БЕРЕТ НА СЕБЯ ВСЕ ПРОМАХИ ... А РОДИТЕЛЕЙ СНАЧАЛА НА ЗОНУ ОТРАБАТЫВАТЬ УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ ЗА ПОДДЕЛКУ ДОКУМЕНТОВ . на учитесь своих сограждан уважать даже мусорщиков ---это те кто за родину воюют .
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1 час.

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