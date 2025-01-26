Мухлеж с соцвыплатами это тяжкая статья, за него нужно лишать мигрантов гражданства. Но что делать с 5-10 их детьми? Лишать тоже!

Меня абсолютно не должна волновать судьба их детей... Меня больше волнует судьба русских детей, которых чурбанята всячески пытаются гнобить при первой же возможности... А за чурбанят пускай голова болит у чурбанов, их породивших... Эти мрази знали на что шли и шли на это целенаправленно... Депортировать на хрен всю семейку с пожизненным запретом въезда на территорию России...

леонид рыбаков

ЧТОБЫ ДЕТИ СТАЛИ ЛОЯЛЬНЫЕ ПРОСТО ----ТЕ КТО РОДИЛИСЬ В РОССИИ В ДЕТСКИЕ ДОМА( и веру поменять ) ---ВСЕ КАК НА ТОЛЕРАНТНОМ ЗАПАДЕ ДЕТЕЙ РОЖДЕННЫХ В СТРАНЕ НЕ ОТДАЮТ ..А ОСТАЛЬНЫХ НА РОДИНУ ИСТОРИЧЕСКУЮ . А РОДИНА ВИНОВАТА ЧТО ТАК ВОСПИТАЛА РОДИТЕЛЕЙ - ВОТ И БЕРЕТ НА СЕБЯ ВСЕ ПРОМАХИ ... А РОДИТЕЛЕЙ СНАЧАЛА НА ЗОНУ ОТРАБАТЫВАТЬ УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ ЗА ПОДДЕЛКУ ДОКУМЕНТОВ . на учитесь своих сограждан уважать даже мусорщиков ---это те кто за родину воюют .