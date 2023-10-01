Специалисты ЮФУ создали доступный материал для электрокатализаторов

Ученые из Южного федерального университета (Ростов-на-Дону), объявили о разработке специального экономичного материала, позволяющего эффективно осуществлять расщепление воды, а применять его планируется как катализатор для топливных элементов — к примеру, аккумуляторных батарей.
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