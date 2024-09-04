В Нидерландах обеспокоились последствиями одного решения правительства по Украине

В Нидерландах подняли вопрос о последствиях разрешения Украине ударов по России Члены парламента Нидерландов от Социалистической партии Сара Доббе и Барт ван Кент обеспокоились последствиями решения Амстердама о разрешении использовании Украиной поставленные Нидерландами истребители F-16 для ударов по территории России.