Сегодня, 31.07.2026г, ушел из жизни Колпаков Александр Юрьевич. Все кто его знал, помините добрым словом.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сегодня, 31.07.2026г, ушел из жизни Колпаков Александр Юрьевич. Все кто его знал, помините добрым словом.
Свежие комментарии