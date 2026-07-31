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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Сегодня, 31.07.2026г, ушел из жизни Колпаков Александр Юрьевич

Сегодня, 31.07.2026г, ушел из жизни Колпаков Александр Юрьевич. Все кто его знал, помините добрым словом.

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