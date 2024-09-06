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Иркутск Сегодня

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Мэр Братска: Сохраним текущий формат сотрудничества и продолжим развивать завод и город

Мэр Братска: Сохраним текущий формат сотрудничества и продолжим развивать завод и город

На Братском алюминиевом заводе состоялась важная встреча между мэром города Сергеем Серебренниковым, председателем областного правительства Константином Зайцевым и управляющим директором ПАО «РУСАЛ Братск» Евгением Зенкиным.

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