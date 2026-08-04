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СахПресс

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Рыбоохрана за неделю выявила 56 нарушений на водоемах Сахалинской области

Рыбоохрана за неделю выявила 56 нарушений на водоемах Сахалинской области

Инспекторы рыбоохраны Сахалино-Курильского ТУ Росрыболовства подвели итоги работы за неделю. С 27 июля по 2 августа они провели 135 выездных обследований водных объектов рыбохозяйственного значения, сообщили в пресс-службе ведомства.

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