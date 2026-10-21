На независимых заправках «Северная Империя» АИ-92 стоит 117 рублей, на «ОПТИ» — 135 рублей. В течение дня ожидается подвоз топлива на несколько станций.
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