Спасение нашли в храмах, чтобы получить визу в США – молятся и проводят ритуалы: индийцы прибегли к крайним мерам, после жестких правил Трампа Ольга БезродняяС каждым годом все больше индийцев стремятся к осуществлению своей мечты о переезде в США.