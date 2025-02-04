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Спасение нашли в храмах, чтобы получить визу в США – молятся и проводят ритуалы: индийцы прибегли к крайним мерам,  после жестких правил Трампа

Спасение нашли в храмах, чтобы получить визу в США – молятся и проводят ритуалы: индийцы прибегли к крайним мерам,  после жестких правил Трампа

Спасение нашли в храмах, чтобы получить визу в США – молятся и проводят ритуалы: индийцы прибегли к крайним мерам,  после жестких правил Трампа Ольга БезродняяС каждым годом все больше индийцев стремятся к осуществлению своей мечты о переезде в США.

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