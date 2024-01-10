Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Саратовской областью

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник нат Саратовской областью.Министерство обороны в своем телеграм-канале сообщает об уничтожении украинского беспилотника самолетного типа в небе над Саратовской областью.
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