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Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Саратовской областью

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Саратовской областью

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник нат Саратовской областью.Министерство обороны в своем телеграм-канале сообщает об уничтожении украинского беспилотника самолетного типа в небе над Саратовской областью.

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