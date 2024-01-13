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Болгарии предложили оптимальную альтернативу нефти из России

Болгарии предложили оптимальную альтернативу нефти из России

Болгарии предложили оптимальную альтернативу нефти из России Татьяна АрестоваБолгария сталкивается с вызовом после решения Народного собрания о прекращении экспорта нефтепродуктов из добытого в России сырья.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
Болгары сволочи хотят снести памятник Алеши а переживаем , что нашу нефть не будут покупать((( бред такой🤦‍♂️🤷‍♂️
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