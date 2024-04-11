Завершение конфликта на Украине зависит от того, продолжат ли США оказывать Киеву помощь. Об этом заявил Джо Байден после переговоров с премьер-министром Японии.
Байден спрогнозировал сроки завершения конфликта на Украине
Комментарии
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Eduard
В этом американская свинья прав!Если бы раньше помозь якобы Украина не получала,война давно прекратилась.А так искусственно поддерживается война Западом.Действительно,пока привозят оружие,тогда и воевать дальше будут!
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10 час.
Eduard
Старый маразматик и лунатик!
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10 час.
Eduard
Самое смещное как предводитель "дворянства" Байден не скрывает участия США в стом,а жители США не понимают,кто их власть вообще.Они же жующие жвачку придурки!
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10 час.
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