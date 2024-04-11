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Байден спрогнозировал сроки завершения конфликта на Украине

Байден спрогнозировал сроки завершения конфликта на Украине

Завершение конфликта на Украине зависит от того, продолжат ли США оказывать Киеву помощь. Об этом заявил Джо Байден после переговоров с премьер-министром Японии.

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Комментарии
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Eduard
В этом американская свинья прав!Если бы раньше помозь якобы Украина не получала,война давно прекратилась.А так искусственно поддерживается война Западом.Действительно,пока привозят оружие,тогда и воевать дальше будут!
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10 час.
Eduard
Старый маразматик и лунатик!
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10 час.
Eduard
Самое смещное как предводитель &quot;дворянства&quot; Байден не скрывает участия США в стом,а жители США не понимают,кто их власть вообще.Они же жующие жвачку придурки!
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10 час.

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